Rapina farmacia armato di coltello | arrestato subito dopo

Rapina e poi subito dopo l'arresto. Prima ancora che il malvivente riuscisse ad allontanarsi o a contare le banconote che era riuscito a rubare poco prima. È successo a Cassano d'Adda, non distante dalla Brianza, dove nel pomeriggio di martedì i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 27. Monzatoday.it - Rapina farmacia armato di coltello: arrestato subito dopo Leggi su Monzatoday.it Lae poil'arresto. Prima ancora che il malvivente riuscisse ad allontanarsi o a contare le banconote che era riuscito a rubare poco prima. È successo a Cassano d'Adda, non distante dalla Brianza, dove nel pomeriggio di martedì i carabinieri hannoun ragazzo di 27.

