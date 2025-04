Rapina a mano armata in un centro massaggi | tre arresti

Rapina a mano armata commessa in un centro massaggi di Bologna.Il fatto risale allo scorso 18 dicembre, quando la polizia era intervenuta in via Zaccherini Alvisi per una Rapina. Tre. Bolognatoday.it - Rapina a mano armata in un centro massaggi: tre arresti Leggi su Bolognatoday.it Tre uomini, tutti di origine cinese e già gravati da un precedente, sono stati fermati e arrestati per lacommessa in undi Bologna.Il fatto risale allo scorso 18 dicembre, quando la polizia era intervenuta in via Zaccherini Alvisi per una. Tre.

Rapina a mano armata all’autolavaggio: i rapinatori sparano un colpo, uno dei due viene preso. Caccia al complice. Rapina a mano armata in farmacia: bandito scappa con il bottino. Rapina a mano armata in una gioielleria, ferito il titolare: indagano i carabinieri. Roma, rapina a mano armata in banca: banditi riescono a fuggire - LaPresse. Rapina a mano armata a Corigliano: ladro bloccato subito dopo il colpo. Rapina al distributore: "Benzinaio minacciato con la pistola, fatto inginocchiare e derubato". Ne parlano su altre fonti

Roma, rapina a mano armata in banca: banditi riescono a fuggire - Rapina a mano armata stamani a Roma. Poco prima delle 10, in via Bartolomeo Cavaceppi, presso la filiale dell'istituto di credito Bbc, due individui armati di ... (msn.com)

Rapina a mano armata nella notte in una farmacia di Monteverde: bottino 1200 euro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Rapina a mano armata Portuense: dipendenti di una farmacia minacciati da un uomo a volto coperto - Rapina shock è avvenuto nella prima serata di ieri in zona Portuense, dove un uomo, con il volto coperto è entrato armato all’interno dell’attività commerciale è l’ha puntata contro i dipendenti per ... (canaledieci.it)