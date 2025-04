Ranking Uefa la classifica per il quinto posto in Champions League | la posizione dell’Italia

Ranking Uefa dopo il turno europeo in Champions, Europa e Conference League, la situazione dell'Italia. I dettagli La Uefa ha aggiornato il Ranking per nazioni dopo la fine degli impegni del martedì nelle coppe europee. Buone notizie per l'Italia, che si avvicina alla Spagna grazie alla vittoria dell'Inter ed alla sconfitta del Real Madrid.

