Rangers-Athletic Bilbao il pronostico di Europa League | occhio ai padroni di casa idea cartellini

Europa League, che alle ore 21 vedrà tre sfide in programma, tra le quali anche quella tra Rangers e Athletic Bilbao, che si affronteranno nella cornice dell’Ibrox Stadium.padroni di casa che arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, dove gli scozzesi si trovano al secondo posto ma con tredici punti di distacco dal Celtic capolista. Per quanto riguarda la competizione europea, i Rangers sono entrati tre le migliori otto avendo la meglio nel turno precedente del Fenerbahce di Mourinho, eliminato ai calci di rigore.Ha invece superato la Roma l’Athletic Bilbao, che dopo la sconfitta dell’Olimpico ha ribaltato la situazione al ritorno anche grazie ad una superiorità numerica per quasi tutta la sfida. Sololaroma.it - Rangers-Athletic Bilbao, il pronostico di Europa League: occhio ai padroni di casa, idea cartellini Leggi su Sololaroma.it Entrano nel vivo le competizioni europee, giunte ormai ai quarti di finale, con le gare d’andata che si stanno svolgendo in questi giorni. La giornata di domani, giovedì 10 aprile, vedrà protagonista l’, che alle ore 21 vedrà tre sfide in programma, tra le quali anche quella tra, che si affronteranno nella cornice dell’Ibrox Stadium.diche arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, dove gli scozzesi si trovano al secondo posto ma con tredici punti di distacco dal Celtic capolista. Per quanto riguarda la competizione europea, isono entrati tre le migliori otto avendo la meglio nel turno precedente del Fenerbahce di Mourinho, eliminato ai calci di rigore.Ha invece superato la Roma l’, che dopo la sconfitta dell’Olimpico ha ribaltato la situazione al ritorno anche grazie ad una superiorità numerica per quasi tutta la sfida.

Quote vincente Europa League 2024/2025, il pronostico: favoriti Athletic Bilbao e Manchester United. Rangers-Athletic Bilbao (Europa League, 10-04-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Rangers-Athletic Bilbao: in Europa è un’altra storia. Pronostico Glasgow Rangers - Athletic Bilbao - Europa League. Rangers-Athletic Bilbao, Europa League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming. Pronostico Rangers-Athletic Bilbao di Europa League del 10/04/2025. Ne parlano su altre fonti

Pronostico Rangers-Athletic Bilbao: in Europa è un’altra storia - Rangers-Athletic Bilbao è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico ... (ilveggente.it)

Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: distrazione Europa e stop al cammino - Villarreal-Athletic Bilbao è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico La corsa dell’Athletic Bilbao, quarto in classifica e che non perde in campionato da mo ... (ilveggente.it)

Rangers-Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Ibrox Stadium la sfida di Europa League Rangers-Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Ibrox Stadium di Glasgow si giocherà la gara valevole per l’and ... (informazione.it)