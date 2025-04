Rainbow e Accademia Poliarte protagoniste all' Expo di Osaka con un cortometraggio che racconterà le Marche

Accademia Poliarte di Ancona, punto di riferimento nazionale per la formazione di nuovi talenti artistici e parte del Gruppo Rainbow, presenterà in anteprima mondiale un cortometraggio d'eccezione a Expo Osaka 2025 il 2 giugno 2025 al Padiglione Italia durante la settimana.

