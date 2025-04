Ilfattoquotidiano.it - Raggiunto l’accordo di governo in Germania tra Cdu e Spd. Merz sarà cancelliere

Laavrà presto il nuovoa guida Cdu. Il partito del futuro, Friedrich, ha annunciato in mattinata che è statoun accordo per undi coalizione con i socialdemocratici della Spd. La notizia verrà data ufficialmente alle 13 con una dichiarazione congiunta delle due formazioni della nuova Große Koalition, ma ormai l'intesa è chiusa, a due mesi e mezzo dal voto che ha sancito la vittoria dell'Unuione Cristiano-Democratica. Alla conferenza insieme aparteciperanno il co-leader della Spd, Lars Klingbeil, e il premier bavarese Markus Söder per la Csu.Articolo in aggiornamento