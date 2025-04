Ragazzino rapinato | Serve un piano preciso sul tema sicurezza

tematica, convocando quanto prima un incontro urgente per valutare soluzioni concrete al problema sicurezza". Così il consigliere comunale della Lega a Bibbiano, Antonio Castagneti (foto), esprime la sua solidarietà al giovane ragazzo vittima dell'aggressione e all'amico andato in soccorso. Il fatto accaduto nei pressi del complesso scolastico D'Arzo a Sant' Ilario, come riportato dal Carlino, "è estremamente grave – prosegue –. Fortunatamente non ha avuto esiti drammatici, ma ci deve far riflettere profondamente sui rischi ai quali sono costantemente esposti i nostri ragazzi.

