Ragazzi che roba The Couple pubblico impazzito per Spinalbese | prima la doccia e poi… Video

Couple", Antonino Spinalbese ha attirato l'attenzione del pubblico con un gesto controverso che ha portato alla prima censura di questa edizione. Mentre si trovava in giardino con altri concorrenti, Antonino ha improvvisamente abbassato i pantaloni, esponendo le natiche alle telecamere. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, cercando di minimizzare l'incidente, ma l'episodio non è sfuggito agli spettatori.?Questo comportamento ha suscitato diverse reazioni sui social media, con molti utenti che hanno espresso disappunto e critiche nei confronti di Antonino. Alcuni hanno sottolineato l'inappropriatezza del gesto in un contesto televisivo, mentre altri si sono chiesti se ci saranno conseguenze disciplinari per il concorrente.

