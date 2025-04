Raffica di furti nei supermercati di Como | fermate due ragazzine di 15 e 16 anni e riconsegnate ai genitori

Due giovanissime, appena 15 e 16 anni, sono state denunciate dalla polizia di stato di Como per furto aggravato dopo essere state sorprese a rubare in un supermercato vicino allo stadio Sinigaglia. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando la guardia giurata in servizio ha notato le

