RadioLuna è la missione italiana in orbita lunare che vuole studiare l' Universo primordiale

missione prevede il lancio di uno sciame di piccoli satelliti in orbita lunare che andranno a comporre un radio telescopio. La missione, finanziata dall'Agenzia Spaziale italiana, sarà progettata da Blue Skies Space Italia con il supporto di OHB Italia.

