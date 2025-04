Ilgiorno.it - Radical Hope: "Il nostro gesto verso la bellezza"

Leggi su Ilgiorno.it

C’è un fuorisalone di nicchia e di ricerca. Nulla di commerciale, vere e proprie chicche che si trovano nascosto nelle gallerie, nei giardini privati e nelle case. Un progetto che merita è, curato da Ambra Medda, (Amo) mostra sulla celebrazione dell’artigianato é alla galleria Blanchaert di via Calatafimi. "è illa- scrivono i curatori - in un tempo di monotonial’artigianato, in un’epoca di scorciatoie,l’energia collettiva, in un mondo che troppo spesso sembra disgregarsi. Le opere ruotano attorno ai temi della cerimonia del ritratto e delle tradizioni artigianali radicate". Il pezzo che dà il nome alla mostra è la teiera “/ poisitive action“ dell’artista multidisciplinare Simon Bayliss, poi, tra gli altri oggetti, una piccola collezione di mobili dell’architetto danese-egiziano Salem Charabi realizzato in legno di ciliegio dipinto con olio di lino e pigmenti terrosi, rifiniti con foglia di argento.