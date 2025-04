Quinto posto Champions | l’Inter rida’ le speranze nel ranking Uefa

ranking annuale Uefa: gli scenari per la quinta squadra in Champions League nella prossima stagioneUna vittoria sofferta, ma preziosissima, quella dell'Inter in casa del Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il 2-1 raccolto in Baviera dagli uomini di Inzaghi è un risultato che può avvicinare i nerazzurri all'ingresso tra le prime quattro del torneo, ma non soltanto. La sua importanza può anche regalare di nuovo all'Italia un posto in più in Champions League.Quinto posto Champions: l'Inter rida' le speranze nel ranking Uefa – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Per ottenere di nuovo la quinta squadra nella principale competizione europea, come sappiamo, le nostre squadre dovrebbero raccogliere, a fine anno, un punteggio medio nel ranking annuale tra i primi due.

