Quindicenne scomparso a Bologna da sabato 5 aprile la famiglia | Aiutateci a ritrovare Zakaria

Zakaria, 15 anni, è scomparso a Bologna sabato 5 aprile dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Non è mai arrivato in classe e il suo cellulare risulta spento. Le ricerche si concentrano nella zona Bolognina. Chi ha notizie può contattare il 112. Leggi su Fanpage.it , 15 anni, èdopo essere uscito di casa per andare a scuola. Non è mai arrivato in classe e il suo cellulare risulta spento. Le ricerche si concentrano nella zona Bolognina. Chi ha notizie può contattare il 112.

Leonardo il 15enne scomparso da Bologna, il padre: "Ritrovato a Rovigo" - Al telefono con Tag24, il padre del quindicenne è sollevato per il rientro ... potesse aver preso un treno da Monselice e diretto a Bologna. Ignota la motivazione per cui si trovasse a Rovigo ... (tag24.it)