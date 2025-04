Quotidiano.net - Quindicenne rapito e rilasciato

Rapimento-lampo a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli: un ragazzo di soli 15 anni, figlio di un imprenditore, è stato sequestrato mentre stava andando a scuola ed è statoalcune ore dopo. La polizia ha subito soccorso il minorenne e fermato un giovane di 24 anni in relazione al sequestro, compiuto "a scopo di estorsione" e "con modalità mafiose". I fatti si sono verificati intorno alle 8. Ilera uscito di casa e stava prendendo la sua minicar per recarsi a scuola, a Portici, comune confinante con San Giorgio a Cremano, quando sarebbe stato avvicinato da un furgone. Dal mezzo sarebbero uscite alcune persone che gli avrebbero messo un cappuccio in testa, per poi caricarlo sul mezzo e portarlo via. A dare l’allarme sembra sia stato il titolare di un bar, che ha sentito le urla deled assistito alla scena.