Questa campagna di odio con insulti e minacce di morte non può tollerarlo

2025-04-09 12:26:00 Calcio spagnolo:José María del Nido CarrascoPresidente di Sivigliaha concesso un’intervista con i media ufficiali del club Nervonionense in cui esamina il delicato momento in cui il club vive, dopo tre sconfitte consecutive a Laligae con numerose proteste da parte di azionisti e fan contro la gestione dell’attuale Consiglio di Amministrazione.Un momento complicato: “Sono pochi istanti molto complicati dopo tre perdite, con i fan molto arrabbiati, a cui capisco e rispetto. Devi essere freddo e fermo, pensando alla partita di venerdì contro Valencia, quando possiamo ripristinarebrutta situazione sportiva. Tutte le partite sono fondamentali, ma quella di valencia in questo momento è vitale perché arriviamo per le parti della parteca, per le parti. Per ottenere i tre punti.