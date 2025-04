Quesito sbagliato concorso docenti PNRR2 Pizzo UIL Scuola Rua | Inaccettabile che errori del Ministero siano scaricati sui docenti

Ministero è Inaccettabile, una mancanza di rispetto verso chi lavora nella Scuola”. Le parole del segretario nazionale della UIL Scuola RUA, Paolo Pizzo, si aggiungono alle numerose polemiche nate dalla scelta del Ministero.L'articolo Quesito sbagliato concorso docenti PNRR2, Pizzo (UIL Scuola Rua): “Inaccettabile che errori del Ministero siano scaricati sui docenti” . Leggi su Orizzontescuola.it "La decisione di convocare una prova suppletiva per rimediare a un errore del, una mancanza di rispetto verso chi lavora nella”. Le parole del segretario nazionale della UILRUA, Paolo, si aggiungono alle numerose polemiche nate dalla scelta del.L'articolo(UILRua): “chedelsui” .

