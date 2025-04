Iltempo.it - "Quello che vuole è una follia". Giubilei contro la strategia Macron

Donald Trump sospende i dazi per 90 giorni. In vista di una trattativa. Se ne parla durante la trasmissione "4 di sera" in onda il 9 aprile su Rete4. In studio c'è Francescoche attacca ladiche punta a uno scon l'amministrazione Trump. Francesco: "Oggi Trump sospende i dazi per aprire una trattativa"#4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/hjYp6fRX7w — 4 di sera (@4disera) April 9, 2025 "Fare la guerra commerciale con gli Stati Uniti rispondendo ai dazi con idazi è lapeggiore - dichiara Francesco- Trump sospende i dazi per avviare una trattativa. Trump ha sempre sparato cento per arrivare a cinquanta. Noi dobbiamo metterci in quest'ottica per trovare un accordo, è un approccio di buon senso.