Ilgiorno.it - Quell’estate da imbianchini tra case e furgoni

Negri In una remota estate del secolo scorso, io e un fraterno cugino ci pagammo le vacanze scolastiche lavorando come avventizi. Due mesi da maldestri, peggio di Stanlio e Ollio. La ditta in cui facemmo danni era a Segrate, ma teneva succursale a Novate. Era la nostra quotidiana trasferta: trasbordo su un furgone, ma stipati nel vano posteriore, a fondo cieco, in una penombra malsana e instabile di fusti di detersivo industriale e di altri rotolanti pacchi, due volte al dì. In giro per Milano, senza poter veder altro che fessure di città, tra vertigini e nausee da astronauti della mutua, diventammo sempre più bravi a orientarci con le orecchie. Bisogna dire che gran parte del merito, nello sviluppo di questa singolare capacità percettiva acustico-spaziale, era dovuto all’autista, un ragazzone lentigginoso la cui esuberanza trovava sfogo nello spazio protetto della cabina.