Quattro chiacchiere con Chiara Taormina l’autrice che ama la Natura

Mi piacerebbe avere la capacità di portare un po’ di pace e di sollievo dove ce n’è più bisogno, di curare le ferite della, degli esseri umani e degli animaliDolce, solare e profonda, così di certo potremmo descriveree poetessa siciliana. Attualmente ci sta facendo sognare con la sua raccolta poetica Il Merlo e la Luna ( Antipodes Edizioni) ma nel suo passato ci sono tanti libri per ragazzi. Il filo rosso che lega tutte quante le sue opere? L’immenso amore per Madrenei tuoi testi, sia che essi siano romanzi che poesie, si respira sempre un grandissimo amore e, in primis, di infinito rispetto per il Mondo, la Terra e Madre. Merito di mamma e papà? Direi che sì, sicuramente una parte di questo rispetto e amore per laproviene dall’educazione ricevuta dai miei genitori.