Quartieri solidali Raccolte 9 tonnellate di alimentari e beni

Quartieri di Cesena si sono uniti anche quest'anno per dare il via alla tradizionale raccolta solidale, per sostenere le famiglie del territorio che stanno affrontando un momento difficile dal punto di vista economico. Grazie al fondamentale contributo dei volontari, oltre che all'attività portata avanti dai punti vendita che aderiscono all'iniziativa, nella giornata di sabato scorso sono state Raccolte 8,9 tonnellate di generi alimentari a lunga conservazione. A questa quantità vanno aggiunti, inoltre, gli oltre 900 prodotti destinati all'igiene personale e della casa. Il materiale raccolto è stato poi distribuito dalle associazioni del settore terziario, così da raggiungere tutte le persone bisognose. All'iniziativa 'Quartieri solidali' hanno preso parte, tra le altre, le associazioni 'San Vincenzo' e 'Mantello di San Martino', 'Emporio Solidale', il Banco di Solidarietà di Cesena e le varie parrocchie della zona.

