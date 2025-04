Napolitoday.it - Quantum Treks 2025 a Napoli: viaggio nel mondo della meccanica quantistica al Centro Musei Scienze Naturali e Fisiche

Leggi su Napolitoday.it

In occasione dell’International Year ofScience and Technology (IYQ), giovedì 3 aprile ha preso il via ipresso il Museo di Fisica deldi.Dopo il successoscorsa edizione, l’iniziativa torna con un programma.