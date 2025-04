Quotidiano.net - Quanto hanno perso i miliardari amici di Trump con i dazi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9 aprile 2025 – Secondo il Washington Post, Elon Musk avrebbe cercato di appellarsi direttamente al presidenteaffinché cambiasse idea riguardo i. Ma nemmeno l'uomo più ricco del mondo è riuscito a dissuadere il numero uno della Casa Bianca, dall'ingaggiare una guerra commerciale globale dagli esiti imprevedibili. Per chiarire meglio la propria posizione sulle scelte di, senza tuttavia assumere una posizione pubblica comefatto in questi giorni diversi"pentiti" di aver sostenuto le politiche del Tycoon, Musk ha condiviso su X il pensiero del padre del libero commercio, il premio Nobel dell'economia Milton Friedman. Ma il fair play istituzionale di Musk e i messaggi neanche troppo velati sui social, con il passare delle ore sono venuti meno per lasciare il campo ad un attacco diretto nei confronti di uno dei principali consiglieri del presidente americano.