Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP | derby con Berrettini spartiacque per scalare la classifica

Lorenzoeguaglia il risultato di un anno fa e raggiunge gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025. Domani il giocatore toscano tornerà in campo al Country Club monegasco per affrontare ilazzurro con Matteo, che ha avuto il merito di estromettere dal torneo il tedesco numero uno del seeding Alexander Zverev., che cominciava la settimana da numero 16 al mondo, si trova virtualmente in 15ma piazza (grazie ai 1000 punti che deve provare a difendere il vincitore della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas) e con la concreta possibilità di ritoccare finalmente il suo best(n.15) in caso di passaggio ai quarti di finale sulla terra battuta del Principato.Un successo nei confronti digli consentirebbe sicuramente di scavalcare inl’americano Ben Shelton, salendo potenzialmente un altro gradino con l’eventuale eliminazione al prossimo turno del francese Arthur Fils.