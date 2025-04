Formiche.net - Quando le regole mancano. Il caso Nuctech e la sicurezza nazionale

Sul 5G i governi italiani hanno lavorato negli anni rafforzando lo strumento Golden Power e realizzando il Perimetro dicibernetica per mitigare i rischi legati alle tecnologie considerate un rischio per la, come i fornitori cinesi. Uno strumento simile per quanto riguarda tecnologie come gli scanner esiste. O meglio, potrebbe esistere.Infatti, l’articolo 14 della legge 90 del 28 giugno 2024 sulla cyberprevede l’adozione di un Dpcm per individuare beni e servizi informatici per i quali nei contratti pubblici vanno rispettati specifici requisiti per “la tutale della”. Sono previsti anche “criteri di premialità per le proposte o per le offerte” con tecnologie italiane, di Paesi appartenenti all’Unione europea o alla Nato e di Paesi terzi individuati dal decreto tra quelli che hanno accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la Nato in materia di cyber, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione.