Quando Conte implorava Merkel FdI e il video che lo inchioda | Nessuna lezione

Come diceva il poeta un bel tacer non fu mai scritto, e così ci tocca sentire le lezioni di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni nella partita, delicatissima per l'Italia, dei dazi: "I baci di Biden in testa alla Meloni li abbiamo già visti quindi niente più scambi di baci", afferma il leader M5s, "spero che Giorgia Meloni abbia un sussulto di orgoglio a nome di tutta l'Italia, perché sino a qui l'abbiamo vista esibire la bandiera del sovranismo ma poi la realtà è della sudditanza rispetto all'Europa e a Washington". Quando è troppo e troppo, avranno pensato dalle parti di via della Scrofa e così gli account social di Fratelli d'Italia hanno riproposto l'orgoglioso Conte in birreria con Angela Merkel ai tempi del suo premierato. "Giuseppe Conte Quando era al governo ha messo l'Italia in ginocchio davanti a tutti.

