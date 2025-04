Quali sono i Paesi europei più colpiti dai dazi di Trump

Trump non sembra voler fare un passo indietro sui dazi, nonostante il crollo delle Borse e le rimostranze da parte dei Paesi di tutto il mondo. Mentre infuria la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, anche l'Unione Europea ha deciso di ribattere e ha approvato tariffe extra del 25 per cento sui prodotti americani. Ma tra i membri dell'Ue, Quali sono gli Stati più colpiti dai dazi voluti dal leader degli Stati Uniti? Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, numeri alla mano sono Germania e Italia, insieme all'Irlanda e alla Finlandia. Tra i Paesi europei che non fanno parte dell'Ue, però, c'è anche la Svizzera.LEGGI ANCHE: Scontro tra Usa e Cina sui dazi: Trump impone il 104 per cento, Pechino risponde all'84Irlanda avanti per percentuale di exportDonald Trump (Getty Images).

