Qualcuno merita il ribelle Mario

2025-04-08 16:00:00 Calcio italiano:Balotelli (Palermo, 1990) è ancora mancante. L’Internazionale italiano appartiene a Genova . ma Non suona dal 21 dicembre.‘Super’ non conta Patrick Vieiracon cui erano già rigidi nel bel. “La sua mentalità non è adatta a uno sport collettivo. Era molto difficile lavorare con lui. La situazione non poteva più essere gestita e abbiamo deciso di separarci. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrebbe mai lasciato il NICE “, ha detto Vieira.L’attaccante italiano esce da critiche, voci e dichiarazioni che si trovano intorno alla sua persona lanciando un video in cui dichiara che si dedica solo all’allenamento per trovare un progetto che lo motiva.“Balotelli e Vieira si abbracciano di fronte a me. Dovranno vivere insieme”promesso Alberto ZangrilloPresidente di Genova.