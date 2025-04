Ilfattoquotidiano.it - “Puzza incredibile, uno spettacolo vergognoso”: caos al cimitero a Nerviano. La video-denuncia del consigliere

Pezzi di bara, un rivestimento in zinco di un cofano e tanta spazzatura. È quanto si vede in unacondivisa sui social daldella Lega di, in provincia di Milano, Massimo Cozzi che immortala il degrado neldella frazione di Sant’Ilario. “A parte lo, si sente una”,ilche ha protocollato, riporta Milano Today, un’interrogazione scritta alla sindaca, Daniela Colombo. Cozzi ha chiesto una relazione dettagliata alla prima cittadina che ha prontamente risposto promettendo “tolleranza zero verso le inadempienze” e cioè verso il soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali. “Le problematiche che si sono verificate negli ultimi tempi – alcune delle quali gravi e incresciose – hanno richiesto un intervento deciso e immediato da parte nostra – ha scritto sui social – È doveroso precisare che quanto accaduto, in più occasioni e in modo reiterato, non ha alcuna giustificazione.