Pully in trasferta | la mascotte del Cagliari trova un amico a Genova

Pully è la mascotte del Cagliari, un fenicottero con scarpette e divisa ufficiale diventato famoso, anche all'estero, per essere andato con la squadra a testa bassa sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi in occasione di alcune sconfitte. Ora Pully si è imbarcato da Olbia in direzione Milano via Genova. E proprio a Genova ha fatto una sosta incontrando un nuovo amico, Grifo, la mascotte del Genoa: i due hanno trascorso la giornata in città, salutato bambini e fatto merenda con la focaccia ligure. Tgcom24.mediaset.it - Pully in trasferta: la mascotte del Cagliari trova un amico a Genova Leggi su Tgcom24.mediaset.it è ladel, un fenicottero con scarpette e divisa ufficiale diventato famoso, anche all'estero, per essere andato con la squadra a testa bassa sotto la curva a chiedere scusa ai tifosi in occasione di alcune sconfitte. Orasi è imbarcato da Olbia in direzione Milano via. E proprio aha fatto una sosta incontrando un nuovo, Grifo, ladel Genoa: i due hanno trascorso la giornata in città, salutato bambini e fatto merenda con la focaccia ligure.

