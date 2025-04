Anteprima24.it - Pullman tampona un tir sull’autostrada A1: gita scolastica da incubo per 41 bambini

Tempo di lettura: 2 minutiUnasi è trasformata in unper 41delle elementari di Frosinone, rimasti coinvolti in un incidenteA1, nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Ilsu cui viaggiavano hato violentemente un tir poco dopo le 9:00 di questa mattina. A bordo, oltre ai piccoli alunni, anche sei insegnanti, due mamme e due autisti. Il bilancio, fortunatamente, è meno grave di quanto si temeva: tanta paura, alcune contusioni lievi e un solo ferito trasportato in ospedale in codice giallo – si tratta dell’autista del, trasferito al “Santa” di Cassino.La comitiva era diretta a Salerno per unaal Sud. L’impatto con il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto lungo un tratto rettilineo.