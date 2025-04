Pullman con 41 bimbi si scontra con tir nel frusinate | il camionista Enrico Rodia evita il peggio

Un bus con a bordo una scolaresca delle elementari di Frosinone si è scontrato con un tir sull'A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Nessuna delle persone a bordo del bus – 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti – è rimasta ferita in modo grave. Lo scontro tra San Vittorie e Caianiello, i bimbi erano diretti in gita a SalernoLa comitiva era diretta a Salerno per una gita scolastica quando ha impattato contro il mezzo pesante. Sul posto sono intervenute due ambulanze di Cassino per porre i primi soccorsi agli alunni, soprattutto per lo spaventoso. Sul posto sta operando la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell'autista del bus, trasferito in codice giallo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

