Pulizia straordinaria dei tombini Abbandono selvaggio di rifiuti | Controlli e multe per gli incivili

Calcinacci, mozziconi di sigaretta e non ultimo scatolette di tonno. Dentro le caditoie gli operatori incaricati da Marche Multiservizi di pulire idella città, per conto dell’amministrazione comunale, hanno trovato veramente l’impensabile. Anche perché per far entrare una scatoletta di tonno dentro ad un tombino si presuppone che ci siano voluti tempo e impegno. Certamente molto più di quanto sarebbe servito con uno smaltimento normale, in un qualsiasi cassonetto cittadino. Per ora ipuliti sono stati 9mila, per arrivare al totale di 13mila entro luglio. La pessima impressione che dà uno spaccato di inciviltà diffusa era emersa già con la prima azione diapprofondita dei, fatta nella passata consiliatura, da Marche Multiservizi in zona mare. Al tempo emerse il dato oggettivamente preoccupante di quanto i numerosi cantieri edili, sorti come funghi per via del superbonus edilizio, avessero adottato come prassi quella di pulire dal cemento le betoniere sfruttate per gli interventi di ristrutturazione.