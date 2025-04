Pulizia delle spiagge a Terracina Legambiente con gli studenti del Da Vinci trovano mutante cotton fioc e residui di fuochi d' artificio

Vinci di Terracina torna a essere protagonista nella campagna Beach Litter 2025 e spiagge e Fondali Puliti 2025 a Terracina con Legambiente. Gli alunni del Da Vinci, infatti, seguono un Pcto, cioè un progetto di alternanza scuola lavoro guidato dalla professoressa Marta Minà.

