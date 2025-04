Puglia | stipendi più alti per medici e operatori di pronto soccorso Firmato l' accordo sindacale

Puglia:stipendi più alti per medici e operatori di pronto soccorso in Puglia grazie all'accordo sindacale sottoscritto oggi tra l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione dell'indennità prevista dalle leggi nazionali e dai rispettivi contratti collettivi.Le indennità per i medici sono calcolate sulle ore effettivamente lavorate nei pronto soccorso e potranno arrivare a importi medi mensili netti di circa 800 euro al mese; la Regione Puglia riconoscerà, a maggio prossimo, un'anticipazione del 60 per cento degli importi stimati per il 2025.Le indennità per il comparto sono, invece, calcolate su base del lavoro svolto mensilmente dalle equipe che operano nei pronto soccorso e potranno arrivare a circa 180 euro netti mensili.

