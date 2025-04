Pubblici esercizi a Padova l’occupazione sale a quasi 15 mila lavoratori ma ci sono 206 imprese in meno

Padovaoggi.it - Pubblici esercizi a Padova, l’occupazione sale a quasi 15 mila lavoratori ma ci sono 206 imprese in meno Leggi su Padovaoggi.it Un anno di moderata crescita, che vede il consolidamento dei trend positivi osservati nel 2023, ma anche la persistenza di diverse criticità strutturali. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Ristorazione 2025 di FIPE – Confcommercio sul settore. Il rapporto annuale della Federazione dei.

QUESTORE DISPONE CHIUSURA PER 60 GIORNI DI DUE PUBBLICI ESERCIZI IN VIA TOMMASEO AI SENSI DELL’ART. 100 TULPS, PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, CON I RISPETTIVI TITOLARI PROTAGONISTI DI UNA VIOLENTA RISSA CON F. Buoni pasto, ottime notizie per i pubblici esercizi (e per chi li utilizza): le novità. PADOVA, BAR E RISTORANTI ALLA RICERCA DEL PERSONALE. POLIZIA | Controlli in pubblici esercizi di via Tommaseo: sospese due licenze. La presidente di Appe Padova eletta nel comitato direttivo della Federazione Pubblici Esercizi. Meno pubblici esercizi, ma più occupazione: l'analisi Appe su bar e ristoranti padovani. Ne parlano su altre fonti

Padova Gelato Week: cinque giorni e un ticket unico per assaggiare i gusti creati ad hoc dalle gelaterie del centro. Tutte le attività aderenti - PADOVA - Sei giorni immersi in un percorso di gusto e promozione che coinvolge cinque gelaterie padovane. Si chiama “Padova Gelato Week” ed è l'iniziativa che da ... (ilgazzettino.it)

Carenza di lavoratori nella ristorazione, Appe propone in Regione il talent day - un’iniziativa ideata da FIPE e svoltasi a Padova per la prima volta ad aprile 2024, che ha lo scopo di far incontrare pubblici esercizi e candidati in cerca di lavoro. «L’anno scorso ... (padovaoggi.it)

Approvato il bilancio 2024 di Interporto Padova: «Risultati record» - L’esercizio 2024, che si chiude con un risultato importante di oltre 4,8 milioni di euro di utile, migliora per oltre il 65% quello dello scorso esercizio, pari a 2,9 milioni di euro, pur considerando ... (padovaoggi.it)