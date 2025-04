PS5 Sony ha aggiunto nuovi sfondi animati con un aggiornamento

Sony ha iniziato a rilasciare un aggiornamento minore che aggiunge nuovi sfondi animati a tema videoludico. Non è un aggiornamento ufficiale con rollout globale, bensì una distribuzione graduale che alcuni utenti hanno già ricevuto, come confermato da diverse segnalazioni e screenshot condivisi online. Precisiamo che l'aggiornamento arriva sotto forma di una semplice notifica di sistema e arricchisce l'esperienza visiva della console.Come riportato prontamente da PlayStationLifeStyle, i nuovi sfondi animati di cui sopra si trovano nell'Hub di Benvenuto della PS5, precisamente nella scheda "sfondi", selezionando poi "Giochi". Chi ha avuto accesso all'aggiornamento può scegliere tra scenari animati tratti da titoli iconici come God of War Ragnarok, Horizon, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei e Days Gone Remastered.

