Provincia atto primo per il Bilancio | tutti favorevoli tranne Forza Italia

Tempo di lettura: 5 minutialladi Benevento per la sessione di, cui seguirà come per legge l’Assemblea dei Sindaci fissata per il prossimo 14 aprile e sempre nello stesso giorno la definitiva adozione dei provvedimenti in Consigliole.Noi di Centro, Fratelli d’, Essere Democratici e Partito Democratico, astensione invece per il gruppo consiliare diche, ha riconosciuto il lavoro svolto dai Dirigenti e dai tecnici, ma ha comunque sottolineato che “si è giunti a questo risultato con mesi di ritardo”.Il Dirigente, Nicola Boccalone, nel ricordare come la seduta del Consiglio seguiva il lavoro svolto nelle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari dei mesi scorsi sul tema del, ha sottolineato come i Revisori dei Conti si siano espressi favorevolmente sui documenti contabili ed anche sugli emendamenti presentati dai Consiglieri Agostinelli e Mauriello di Fratelli d’e Iachetta e Fuschini di