Lidentita.it - Prove di dialogo Usa-Iran per uscire dallo stallo di Biden

Leggi su Lidentita.it

Stati Uniti eavranno colloqui “indiretti di alto livello” sabato in Oman. A guidare i negoziati saranno l’inviato del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi. Su X, Araghchi ha scritto: “e Stati Uniti si vedranno sabato in Oman per colloqui indiretti di alto livello. È tanto .diUsa-perdiL'Identità.