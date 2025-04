Pronto il bando per il nuovo Polo pediatrico lunedì via alla gara | Entro l' estate l' aggiudicazione

Polo Pediatrico di Palermo, il 14 aprile sarà pubblicato il bando di gara per realizzarlo - «L'obiettivo è arrivare all'aggiudicazione entro l'estate». Lo annuncia il presidente della Regione che ha incontrato i vertici di Invitalia. (msn.com)

