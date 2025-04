Ilveggente.it - Pronostico Wolfsburg-Lipsia: una vittoria scontata

è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.C’è una squadra che dopo aver raggiunto la quota salvezza ha praticamente mollato. E che da tre turni a questa parte perde. I padroni di casa, il, ormai hanno capito che da qui alla fine della stagione c’è poco da fare. E quindi hanno staccato la spina. E mentalmente sono già in vacanza, o quasi.: una(Lapresse) – Ilveggente.itCosa che invece non si può permettere in nessun modo il. Dopo aver cambiato allenatore, gli ospiti, prima sono usciti dalla Coppa di Germania, battuti in semifinale dallo Stoccarda, poi hanno ripreso la corsa almeno in campionato dove ancora sono in piena lotta per un posto Champions League nella prossima stagione.