Pronostico Valencia-Siviglia | c’è aria di sorpasso

Valencia-Siviglia è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, PronosticoLa partita che ha cambiato la stagione. Il match che ha fatto ribaltare tutto. Sì, il Valencia, nello scorso weekend, è riuscito in maniera abbastanza clamorosa a vincere sul campo del Real Madrid, allontanandosi in maniera prepotente dalla zona rossa della classifica e guadagnando un sacco sotto il profilo dell'autostima. Cosa, che da qui alla fine dell'anno, farà la differenza.Pronostico Valencia-Siviglia: c'è aria di sorpasso (Lapresse) – Ilveggente.itSì, sono 34 i punti conquistati fino al momento dai padroni di casa di venerdì sera. A 36 c'è il Siviglia, sconfitto in casa dall'altra squadra di Madrid. Diciamo che gli andalusi, ormai, hanno messo le cose a posto – difficile essere ripresi dal Leganes che di punti al momento ne ha 28 e sarebbe retrocesso – quindi un po' la spina è stata staccata.

