Pronostico Udinese-Milan | un solo risultato a disposizione

Udinese-Milan è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Il Milan, non andando oltre un pareggio nello scontro diretto di San Siro con la Fiorentina (2-2) sabato scorso, potrebbe aver detto definitivamente addio alla possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, l'obiettivo minimo stagionale. Sì, è vero, delle sei squadre che precedono gli uomini di Sergio Conceiçao in classifica solo la Lazio ha vinto nell'ultimo turno ma la distanza dalla quarta piazza, occupata dal Bologna, è rimasta di 9 lunghezze, che non sono poche a sette giornate dalla fine del torneo.

