Pronostico Bari-Palermo | c’è solo una certezza

Bari-Palermo è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Bari e Palermo sono state le due squadre protagoniste dello scorso turno di Serie B: i pugliesi, con grandissimo carattere, hanno ripreso il Catanzaro in pieno recupero piazzando il 3-3 finale. I siciliani, invece, trascinati da quel giocatore che in Serie B fa la differenza, hanno dato una grossa delusione alla capolista Sassuolo. Quindi parliamo di due formazioni che stanno bene, che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere, e che per questo motivo ci spingono a dire che ci sia una sola certezza. E noi ve la diciamo dopo.Pronostico Bari-Palermo: c'è solo una certezza (Lapresse) – Ilveggente.itAll'inizio della stagione, soprattutto il Palermo, era una delle squadre maggiormente candidate alla vittoria finale del campionato.

