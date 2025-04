Promozione Puglia | domenica si gioca il recupero Taurisano-Copertino

Taurisano-Copertino, rinviato lo scorso domenica 23 marzo, si giocherà domenica 13 aprile alle ore 16:00 presso lo stadio Perrotta. La gara sarà valevole per la ventottesima giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B.Attualmente il Taurisano è primo in.

