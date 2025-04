Proiezione del documentario Apnea Storie rimaste in fondo al mare

Proiezione gratuita del documentario Apnea, promossa dal Progetto di Accoglienza Sai di Castiglion Fibocchi, dall’Associazione Ottava Torre, da Settetorri ASD e da Oxfam Italia, col Patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi. L’evento è dedicato al racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio da un’Africa in crisi verso l’Europa. Le Voci del mare Apnea presenta quattordici testimonianze di individui provenienti da contesti diversi: donne, uomini e ragazzi che hanno intrapreso un lungo e doloroso cammino. Il documentario, diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, si avvale delle animazioni di Pietro Elisei e della colonna sonora di Giovanni Magaglio, creando un’esperienza immersiva che tiene lo spettatore “in Apnea”. Lanazione.it - Proiezione del documentario “Apnea. Storie rimaste in fondo al mare” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 9 aprile 2025 – L’11 aprile alle 21 nella sala del Giglio a Castiglion Fibocchi si terrà lagratuita del, promossa dal Progetto di Accoglienza Sai di Castiglion Fibocchi, dall’Associazione Ottava Torre, da Settetorri ASD e da Oxfam Italia, col Patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi. L’evento è dedicato al racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio da un’Africa in crisi verso l’Europa. Le Voci delpresenta quattordici testimonianze di individui provenienti da contesti diversi: donne, uomini e ragazzi che hanno intrapreso un lungo e doloroso cammino. Il, diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, si avvale delle animazioni di Pietro Elisei e della colonna sonora di Giovanni Magaglio, creando un’esperienza immersiva che tiene lo spettatore “in”.

