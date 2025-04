Ilgiorno.it - Programmatore web. Social media manager

web, 1 postoSede di lavoro: Lainate. Codice offerta Afolmet: 92722Contratto: tempo indeterminato, full time. La risorsa, all’interno di una società che si occupa di trasporti e spedizioni, verrà inserita nel reparto IT e dovrà occuparsi di programmazione ed implementazione dei sistemi aziendali. Retribuzione: Ral circa 30mila euro ed eventuali benefit.junior, 1 postoSede di lavoro: Lainate. Contratto: tempo indeterminato, full time. La risorsa, all’interno di una società che si occupa di trasporti e spedizioni, dovrà progettare e gestire in team strategie efficaci dimarketing: creare contenuti visivi accattivanti e materiali grafici coerenti con l’identità del marchio. Retribuzione: Ral circa 22mila euro. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.