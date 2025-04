Ilgiorno.it - Progetto Polis, lavori terminati. L’Ufficio postale riapre al pubblico: "Servizio essenziale per la città"

Dopo mesi di attesa e disagi, lunedì riaprirà finalmentedi Canegrate, chiuso da dicembre perdi adeguamento nell’ambito del. La conferma è arrivata in una comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane al sindaco Matteo Modica, che nelle scorse settimane aveva sollecitato più volte l’azienda a fornire chiarimenti sui ritardi accumulati. "In risposta alle sollecitazioni del nostro sindaco – ha comunicato l’amministrazione – è finalmente arrivata una risposta da Poste Italiane: la riapertura è prevista per il 14 aprile. Restiamo in attesa". Nella lettera firmata dalla responsabile della Filiale Milano 4 Ovest, Maria Grazia Mazza, si legge che "durante la realizzazione deiinfrastrutturali sono emerse alcune criticità che hanno portato a una dilatazione delle tempistiche previste per l’intervento".