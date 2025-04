Progetto maxi ciclabile | passerella per la sicurezza

passerella nel territorio di Pozzuolo Martesana: "a scavalco" del torrente Trobbia e di una roggia, è una delle due previste sulla "tratta" da Segrate all'Adda. Autorità e imprese a raduno ieri a Pozzuolo per la posa del manufatto, 22 metri circa di struttura poggiati su manufatti di cemento armato. Al "varo" presenti il sindaco Angelo Caterina, il consigliere delegato alla mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo (nella foto) e le maestranze al lavoro per la realizzazione della maxi ciclabile. Una delle cinque (oltre alla linea 5 sono in corso di realizzazione le linee 2, 7, 12 e 15 del piano complessivo, che a traguardo ultimo ne conterà 24) dell'ambizioso masterplan varato da Città Metropolitana. La linea 5 avanza, e del resto i tempi sono tracciati: le cinque piste già cantierizzate in zone diverse dell'hinterland, e finanziate con fondi Pnrr, dovranno essere completate entro dicembre.

