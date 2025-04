Ilpescara.it - "Profonde buche nell'autostazione, quando piove diventano delle piscine", la segnalazione di una utente [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

«La situazione è, non solo fatiscente, per una città che si professa moderna e aperta al turismo, ma anche pericolosa».È quanto scrive una nostra lettrice in merito alla presenza didi Pescara.Leggi i nostri approfondimentia sezione DossierLa.