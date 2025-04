Produzione traffico e detenzione di droga | arrestato 26enne

Produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacenti.In particolare, all’esito di una perquisizione eseguita presso l’abitazione di residenza dell’indagato è stato rinvenuto dapprima un barattolo contenente numerosi funghi già formati ed essiccati e che, da una verifica presso di laboratorio, sono risultati appartenere alla specie Psilocybe Semilanceata del genere Psilocybe; sostanza ad alto potenziale allucinogeno già inserita nella Tabella I del D.P.R. 309/90.Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati anche trovati altri 15 barattoli in vetro trasparente da circa 1 litro, di cui 7 barattoli con già visibili le muffe del fungo, rinvenuti su uno scaffale del bagno, utilizzato come serra riscaldata, una scatola di terriccio sintetico e muffe per la relativa piantumazione, due misuratori di umidità, un essiccatore elettrico con alcuni funghi all’interno, oltre a materiale per il confezionamento e bilancino di precisione; questi ulteriori elementi hanno consentito di ipotizzare anche una destinazione a terzi di quanto rinvenuto. Anteprima24.it - Produzione, traffico e detenzione di droga: arrestato 26enne Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in stato di arresto in flagranza S.D. classe 1999 residente ad Avellino, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato didi sostanza stupefacenti.In particolare, all’esito di una perquisizione eseguita presso l’abitazione di residenza dell’indagato è stato rinvenuto dapprima un barattolo contenente numerosi funghi già formati ed essiccati e che, da una verifica presso di laboratorio, sono risultati appartenere alla specie Psilocybe Semilanceata del genere Psilocybe; sostanza ad alto potenziale allucinogeno già inserita nella Tabella I del D.P.R. 309/90.Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati anche trovati altri 15 barattoli in vetro trasparente da circa 1 litro, di cui 7 barattoli con già visibili le muffe del fungo, rinvenuti su uno scaffale del bagno, utilizzato come serra riscaldata, una scatola di terriccio sintetico e muffe per la relativa piantumazione, due misuratori di umidità, un essiccatore elettrico con alcuni funghi all’interno, oltre a materiale per il confezionamento e bilancino di precisione; questi ulteriori elementi hanno consentito di ipotizzare anche una destinazione a terzi di quanto rinvenuto.

Produzione, traffico e detenzione di droga: arrestato 26enne. Traffico di droga dalla Spagna alla Puglia: scattano sequestri di beni per 2 milioni di euro. Traffico internazionale droga, sequestri per oltre due milioni di euro in Puglia/VIDEO. Maxi sequestro da 2 milioni: smantellato traffico di droga tra Puglia, Calabria e Spagna. Ferentino – Traffico, detenzione e produzione di droga: dai domiciliari finisce in carcere. Traffico di droga dalla Calabria, scatta il sequestro da oltre due milioni. Ne parlano su altre fonti

Traffico internazionale droga, sequestri per 2 milioni in Puglia - Beni per due milioni di euro sono stati sequestrati, dai finanzieri di Bari, a quattro persone recentemente condannate - a vario titolo - per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, prod ... (msn.com)

Testo Unico sugli stupefacenti: principi fondamentali - Il Testo Unico sugli stupefacenti è la principale fonte normativa italiana in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope ... (studiocataldi.it)

Traffico di droga dalla Spagna alla Puglia: scattano sequestri di beni per 2 milioni di euro - Nel corso del blitz fu sgominata l'esportazione di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti destinati a rifornire i mercati della regione ... (baritoday.it)